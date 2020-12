Sampdoria, Ramirez vicino all’addio: Atalanta e Torino sull’uruguaiano

Gaston Ramirez è uno di quei giocatori che potrebbero salutare la Sampdoria a gennaio: Atalanta e Torino sul giocatore

Sono sempre più alte le possibilità di vedere Gaston Ramirez con un’altra maglia a gennaio. Il trequartista della Sampdoria, dopo essersi messo di traverso la scorsa estate non rinnovando il contratto in scadenza a giugno 2021, sta rendendo molto meno rispetto alle prime quattordici partite della stagione 2019/20.

La sua situazione contrattuale, l’assenza di dialogo tra le parti per un rinnovo e il fantasma sempre più concreto dell’addio a parametro zero, fanno di Ramirez il candidato ideale per una cessione nel mercato di riparazione. A quanto riporta il Secolo XIX, potrebbe essere l’Atalanta la destinazione del trequartista dopo la lite tra il Papu Gomez e Gian Piero Gasperini. Sullo sfondo resta il Torino, da sempre interessato a Ramirez.