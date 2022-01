ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Sampdoria pronta a chiudere per Tomas Rincon del Torino: i blucerchiati hanno superato la concorrenza

La Sampdoria pronta a chiudere per Tomas Rincon. Il venezuelano è in uscita dal Torino ed è pronto alla nuova avventura in blucerchiato.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Rincon potrebbe firmare per i prossimi sei mesi e poi valutare a giugno se restare alla Sampdoria o andare altrove. Accordo vicino alla chiusura.

