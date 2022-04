Sampdoria, Sabiri: «Continuiamo a lottare. Vi dico perchè ho esultato così»

Abdelhamid Sabiri, fantasista della Sampdoria, ha parlato al termine del derby vinto contro il Genoa: le sue dichiarazioni

DICHIARAZIONI – «Sono molto felice di avere vinto il derby in questa stagione un po’ difficile. Ho visto Augello sulla sinistra, lui fa sempre bei cross anche in allenamento, così sono andato dentro l’area e ho fatto gol. Dedico il goal alla mia famiglia. In questo momento sono nel mese di Ramadan, per questo ho esultato così. Il mio obiettivo è aiutare sempre la squadra, oggi anche con il gol. Siamo molto contenti adesso, ma dobbiamo continuare a lottare».