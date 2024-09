Sampdoria, Sottil: «DERBY? Spero ci sia EDUCAZIONE, voglio che sia uno SPETTACOLO»

Le parole di Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, in vista del derby di Coppa Italia contro il Genoa

Andrea Sottil, allenatore della Sampdoria, ha parlato del derby in un incontro con il Sindaco di Genova.

PRIMO DERBY – «È il mio primo Derby della Lanterna, con grande orgoglio lo affronterò insieme ai nostri tifosi. C’è poco da aggiungere. Quello che mi sento di dire è che siamo gli attori principali in campo, dobbiamo offrire uno spettacolo, una partita di alto livello. È il nostro compito, in campo ci deve essere una sana competizione e da allenatore mi sento di dire che siamo i primi a dare l’esempio di comportamento in panchina».

TRASPORTO – «È un derby bellissimo, non solo in Italia ma in Europa a livello di coreografie e spettacolo. C’è un trasporto importante con tante famiglie. I bambini ci osservano e tutto il popolo di Genova deve partecipare con calore e in modo passionale ma con molta educazione e rispetto».