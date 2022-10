Sampdoria, Stankovic ha incontrato Ferrero: il retroscena

Stankovic ha accettato la Sampdoria, ma c’è un clamoroso retroscena secondo cui il serbo avrebbe incontrato a Milano anche Ferrero

Stankovic ha accettato la Sampdoria, ma c’è un clamoroso retroscena secondo cui il serbo avrebbe incontrato a Milano anche Ferrero.

L’ex Patron che non avrebbe più voce in capitolo con il club avrebbe incrociato Stankovic vicino a San Siro salvo poi ripartire per Roma. Stankovic avrebbe ribadito la sua volontà di accettare l’offerta blucerchiata.