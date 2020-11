Sampdoria, Vidal: «Ferrero non è costretto a cedere il club»

Gianluca Vidal, consigliere d’amministrazione della Sampdoria, ha fatto il punto in relazione al concordato per Farvem ed Eleven Finance

Gianluca Vidal, commercialista di fiducia di Massimo Ferrero e consigliere d’amministrazione della Sampdoria, ha rilasciato una lunga intervista al Secolo XIX in relazione ai piani di rientro per i concordati di Farvem e Eleven Finance.

OBBLIGO A CEDERE – «È falso dire che Ferrero è obbligato a venderla. Anche no. Sento tante falsità e dietrologie. Una perizia di Deloitte ha dato un valore alla Sampdoria. È un bene esterno al Piano, ne può disporre solo il trust. Non si passa dal giudice. Se qualcuno è interessato a mettere sul piatto un valore minimo almeno uguale alla perizia, si farà avanti, mi contatterà. Se ci sono le condizioni contrattuali, si chiuderà. Ma le dinamiche sono imprevedibili. La finanza si può trovare attraverso un socio di minoranza per la Sampdoria o arrivare da un fondo o da un family office che fornisce la finanza per il Piano da restituire in un “tot” di tempo e non cambia la proprietà. O i Ferrero potrebbero trovare finanza dagli attivi di altre loro società, anche la Sampdoria sì, nessuno glielo vieta. Estremizzo, non mi preda alla lettera, siamo nella teoria del diritto fallimentare».