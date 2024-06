Sanchez dirà ADDIO all’Inter, il ds di QUELLA SQUADRA: «Non prenderemo il cileno»

Sanchez addio Inter, il Parma si ritira dalla corsa all’attaccante cileno. Ecco le dichiarazioni del direttore sportivo

Intervistato da La Tercera, Pederzoli, DS del Parma, ha di fatto chiuso all’arrivo di Sanchez nel prossimo calciomercato Inter:

PAROLE – «Abbiamo un’altra politica a livello di mercato. Il Parma è una squadra con un’età media bassa, con tanti giocatori di talento a inizio carriera. Il nostro progetto è fondato sui giovani, penso che Sánchez non rientri in questi piani. E’ un grande campione, con una grande carriera, ma è un giocatore che non ci interessa. Non penso sia una possibilità per noi sul mercato».