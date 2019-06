Sandro Mazzola sulla targa dedicata al papà vandalizzata a Nichelino: «Ignorare questi gesti è l’unica soluzione»

Non può che essere sconsolato, di fronte ad un gesto tanto vile quanto stupido, Sandro Mazzola. Che ieri ha ricevuto la triste notizia della targa dedicata a suo papà vandalizzata a Nichelino. Nel giardino di via Trento intitolato proprio al capitano del Grande Torino, attraverso una cerimonia – alla presenza del direttore generale granata Antonio Comi – celebrata appena ventisei giorni prima.

«Impossibile trovare le parole, di fronte ad un gesto simile – il suo laconico commento -. Uno può anche pensare a qualche pazzia, ma tutto questo va ancora oltre. Ho cercato per anni di trovare un motivo dietro a gesti di questo genere, ma ogni volta mi sono bloccato: non riesco proprio a capire, non riesco ad avanzare nemmeno un’ipotesi».

Lui, come qualunque appassionato sportivo. Al di là ed al di sopra di ogni fede e di ogni colore. «Un antidoto a questi vili atti? Ci ho pensato a lungo, ma non sono mai riuscito a trovarlo. Inizio però a pensare che si tratti del gesto di qualcuno semplicemente in cerca di attenzione. In quel caso, allora, potebbe valere la pena ignorare quanto accade per non fargli ulteriore pubblicità. Così, magari, alla lunga si stanca…».