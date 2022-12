Sarà il nuovo ct del Portogallo? Il silenzio di Mourinho

I tifosi del Portogallo vogliono José Mourinho sulla panchina della nazionale, ma lo Special One vorrebbe rimanere a Roma

Il Corriere dello Sport ipotizza che Mourinho stia pensando di prendere un doppio incarico, sommando a quello di allenatore della Roma – che non ha alcuna intenzione di lasciare – la direzione della nazionale portoghese. Oggi lo Special One arriverà proprio nel suo Paese. E come scrive Guido D’Ubaldo «C’è grande attesa per il ritorno della squadra giallorossa ad Albufeira. Non è prevista una conferenza stampa dell’allenatore, che sarebbe assediato dai giornalisti locali per conoscere il suo futuro. Il contratto firmato con i Friedkin ha la durata di tre anni, fino al 2024 e l’allenatore sarebbe anche disposto a parlare di un prolungamento». La questione è: «I Friedkin accetterebbero di avere un allenatore a mezzo servizio?».