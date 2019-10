Sarri elogia le prestazioni di Dybala: «In questo momento può darci prestazioni di livello. Mai avuti dubbi sul suo contributo»

Paulo Dybala si è preso la scena nell’ultima uscita della Juventus contro la Lokomotiv Mosca. La doppietta, utile per ottenere i tre punti all’interno del girone, ha puntato le luci della ribalta sul classe ’93.

Maurizio Sarri, in conferenza stampa, ha parlato del numero 10 bianconero: «Se si parla di prestazione Dybala in questa stagione ha sempre fatto bene. Mi aspettavo una prestazione di alto livello da parte sua perché in questo momento può darci prestazioni di alto livello. Non avevo grandi dubbi sul suo contributo».