Sarri Juve, la reazione dei tifosi bianconeri a Torino all’annuncio – VIDEO

Sarri Juve, ufficiale il matrimonio fino al 2022: la reazione dei tifosi bianconeri in piazza a Torino all’annuncio del club

La telenovela non avrà nuove puntate. Con un comunicato arrivato in contemporanea a quello del Chelsea, infatti, questo pomeriggio la Juve ha annunciato l’ingaggio di Sarri sulla propria panchina fino al 2022. Un’ufficialità attesa ormai da giorni, al saldo delle suggestioni intorno alla figura di Guardiola.

Un’ufficialità che, in ogni caso, non ha lasciato indifferente il popolo bianconero. Che ha subito preso posizione in merito ad una scelta che può per certo essere definita “di rottura” dalla parti della Continassa. Tra qualche malumore e la voglia di dare fiducia all’ex tecnico del Napoli…