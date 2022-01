Sarri: «Mi è piaciuto lo spirito. E su Zaccagni e Pedro…»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Sarri ha parlato nel post partita di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Lazio Style Radio.

SCONTRO CON PUSSETTO – «Non mi ero accorto che mi stava arrivando addosso Pussetto. Diciamo che mi ha fatto un collaudo, ma nonostante i 40 anni di differenza, mi sono alzato prima io».

PARTITA – «Potevamo sbloccarla prima. Abbiamo fatto un buon primo tempo, mentre nella ripresa è diventata una partita più fisica. Quando non fai gol con queste squadre poi diventa difficile. Rispetto alla partita di campionato, non abbiamo concesso spazi. Poi mi è piaciuto lo spirito, soprattutto di chi è entrato in campo».

VERSO SABATO – «Zaccagni ha un problema alla caviglia, mentre Pedro ha una noia muscolare. Vediamo quante energie riusciamo a recuperare. I calendari sono strani. Noi giochiamo questa settimana, mentre l’Atalanta quella prima. Con questi impegni ravvicinati è un terno al lotto».

RESCITA – «In questo momento siamo più determinati e abbiamo più voglia. Per questo continuo a vedere dei segnali di crescita. Abbiamo fatto bene dal punto di vista qualitativo e dell’aggressività».

MURIQI – «Era un po’ di tempo che non giocava. Nel primo tempo ha fatto bene, ma poi è un po’ calato. Ciro aveva un problemino a una vecchia cicatrice. Fargli giocare tutta la partita non era logico».