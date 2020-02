Sarri: «Scudetto un obbligo, Champions un sogno» – VIDEO

Maurizio Sarri parla alla vigilia della sfida con il Lione e commenta gli obiettivi della Juve: «Scudetto obbligo, Champions sogno»

Alla vigilia di Lione Juve, Sarri ha parlato degli obiettivi della Juve in conferenza stampa.

«Sento molto di più il peso quando giochiamo in Italia, perché abbiamo l’obbligo lì di sentirci favoriti. In Europa si fa finta di nulla per esigenze editoriali, ma ci sono squadre che hanno una potenza superiore alla nostra. Quindi in Europa siamo tra le 10/12 che hanno questo obiettivo/sogno. È più pesante come responsabilità giocare in Italia. La Champions è un sogno, difficile per il panorama italiano. In 20 anni siamo stati sorpassati da diversi movimenti calcistici. Essendo un obiettivo/sogno, siamo fortunati a volerlo inseguire. Se lo raggiungi è un’estasi, se non lo raggiungi è stato un bel viaggio».