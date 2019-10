Sarri: «Sorpasso dell’Inter? Non guardo la classifica. Su Ronaldo…»

Le parole di Maurizio Sarri ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio al Via del Mare contro il Lecce

PJANIC E HIGUAIN – «Come sta Pjanic non lo so, mentre per Higuain l’ho visto cosciente quindi penso che non sia nulla di grave»

PARTITA – «Nel finale ci siamo fatti trasportare da una partita sporca. Abbiamo costruito tantissime palle gol e le abbiamo vanificate. Si può parlare della nostra mancanza di cattiveria nel chiudere le partite quando abbiamo la possibilità».

RONALDO – «Ronaldo si sentiva stanco anche mentalmente quindi portarlo in panchina non aveva senso. Mi aveva detto che era stanco e l’ho lasciato a riposo».

DE LIGT – «L’episodio di oggi, mi sembra casualità più che il resto, oltre che casualità, mi sembra che la palla fosse toccata vicino a lui, con le nuove regole è difficile evitare certe situazioni ad un metro e mezzo da te».

FASE DIFENSIVA – «Migliorare la fase difensiva? Si, anche se i gol li abbiamo presi su palla ferma, abbiamo pagato qualcosa sulle palle ferme contro, non concediamo molto su azione, dobbiamo evitare certe situazioni»

CLASSIFICA – «Contro sorpasso Inter? Non mi turba, ci sono così tante partite e punti che guardare la classifica ora sarebbe inutile e dannoso».