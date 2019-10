Sarri sulla gestione di Cristiano Ronaldo: «Con lui un colloquio giornaliero, ci saranno partire in cui riposerà ma non so ancora quando»

Cristiano Ronaldo è uno dei giocatori più utilizzati da Maurizio Sarri in questo avvio di stagione. Per tale motivo, l’allenatore della Juve, sta inevitabilmente pensando a come gestire l’asso portoghese.

Il tecnico bianconero ha spiegato in conferenza la situazione riguardo un possibile riposo di CR7: «Il mio colloquio con lui è giornaliero. Anche per lui ci saranno partite di pausa. Poi dipende quando, non so ancora sinceramente».