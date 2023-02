Sassuolo, Dionisi: «Partite così fanno bene, firmerei per una carriera come Gasperini»

Le parole di Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, dopo la vittoria dei neroverdi con l’Atalanta, la seconda consecutiva dopo il Milan

Alessio Dionisi, tecnico del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei neroverdi sull’Atalanta. Di seguito le sue parole.

STRISCIA POSITIVA – «Partite così fanno bene, perché c’è stata una squadra in campo che ha fatto tutto quello che poteva. Abbiamo sofferto nel finale, ma giocavamo contro la squadra più in forma insieme al Napoli. Abbiamo sfruttato la superiorità numerica, abbiamo qualità davanti, siamo andati in vantaggio e poi l’abbiamo gestita. bisogna avere equilibrio, sia nei momenti negativi che ore dopo 2 vittorie».

NOVITÁ TATTICHE – «Quando saremo tutti, dando un po’ di continuità negli allenamenti, si può provare qualcosa si diverso. Sicuramente, sia oggi, che nella partita scorsa, abbiamo giocato con un centrocampista più offensivo e questo ha dato i suoi frutti. Con l’Atalanta se giochi troppo corto hai sempre l’uomo addosso. Siamo stati bravi anche in undici contro undici».

VOGLIA DI GIOCARE AL SASSUOLO – «La nostra realtà è importante, perché è da dieci anni in Serie A. Siamo però anche una realtà piccola e quindi devi avere motivazioni forti. Se vengono a mancare devi intervenire riportando le motivazioni a buon livello, magari facendo dei sacrifici. Il gruppo fa la differenza».

DEFREL – «Sicuramente è un giocatore che ha quelle qualità. negli ultimi anni non ha avuto continuità, ma è un ragazzo straordinario. Ha iniziato la stagione con un infortunio, ma sa legare il gioco e ha anche attacco della profondità. Sto insistendo con lui, perché può riconoscere il gioco con meno quantità di prima ma con più qualità. Con i tre davanti, ce la possiamo giocare con tutti».

GASPERINI E FUTURO DI CARRIERA – «Io ho vissuto in crescendo, partendo dalla D e arrivando fino alla Serie A. Il mio obiettivo è confermarsi, non guardo molto lontano. L’asticella si può alzare in base al contesto e ai giocatori, ma mi pongo obiettivi a breve termine. Ottenere risultati è la cosa più bella e firmerei per fare quello che ha fatto Gasperini».