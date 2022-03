Sassuolo, Dionisi: «Ora siamo tutti più consapevoli. Berardi miglior esterno italiano»

Il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato al termine della gara vinta con pieno merito sul campo del Venezia

Raggiante Dionisi dopo il bel successo del Sassuolo a Venezia. Il tecnico neroverde così ha parlato ai microfoni di DAZN:

GARA – «Primo tempo abbastanza in discesa, il secondo abbiamo rischiato di complicarcelo e siamo stati troppo leziosi. Ora sta a noi fissarci un obiettivo più ambizioso, ma pensiamo soprattutto alla quarta vittoria di fila. In queste partite se non sbagli l’approccio le cose vengono più facilmente. La mentalità ci stava mancando e ora dobbiamo continuare a mettercela. Siamo tutti più consapevoli di ciò che vogliamo fare, abbiamo meno dubbi in campo».

RIGORI – «Non li guardo mai. Preferisco vedere i tifosi se esultano e così mi rassereno»

BERARDI– «Miglior esterno italiano? Sì, sottoscrivo»