Sassuolo-Genoa gol e highlights: la sintesi del match. Le azioni salienti della partita della 3ª giornata di Serie A – VIDEO

Sassuolo-Genoa in programma per la terza giornata di Serie A, mette di fronte due squadre separate da un solo punto in classifica. Il Sassuolo dopo l’incredibile vittoria contro l’Inter è inciampata sul campo della Sardegna Arena contro il Cagliari e ora vuole rimettersi in moto sfidando un Genoa rinvigorito dalla bella vittoria contro l’Empoli al Ferraris.

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Lemos, Magnani, Ferrari; Lirola, Locatelli, Duncan, Rogerio; Berardi, Babacar, Boateng. Allenatore: De Zerbi.

GENOA (3-4-3): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Lazovic, Romulo, Hiljemark, Criscito; Pandev; Piatek, Kouamé. Allenatore: Ballardini.

SASSUOLO-GENOA 0-1 – Che pasticcio la difesa del Sassuolo! Nessuno prende la palla e alla fine la prende Piatek che calcia verso la porta di Consigli e porta in vantaggio il Genoa.

SASSUOLO-GENOA 1-1 – Ci pensa Boateng a ristabilire la parità a Reggio Emilia: spalle alla porta, Babacar con un tocco astuto innesca il ghanese che si invola nello spazio e trafigge Marchetti una volta giunto di fronte a lui

SASSUOLO-GENOA 2-1 – Il Sassuolo la ribalta in tre minuti appena! Conclusione di Babacar dal limite, Marchetti devia e Lirola è più lesto di Criscito ad avventarsi sul pallone per depositare in rete a porta sguarnita

SASSUOLO-GENOA 3-1 – Tris pazzesco del Sassuolo in un amen: traversone dalla destra, spettacolare rovesciata di Boateng a centro area e Babacar rapido a ribadire in rete dopo la corta respinta di Marchetti

SASSUOLO-GENOA 4-1 – Clamoroso poker del Sassuolo! Ancora Babacar protagonista con una velenosa conclusione che supera Marchetti, sembra poter terminare di poco a lato ma si trasforma in gol a causa di un goffo intervento di Spolli

SASSUOLO-GENOA 5-1 – Delirio neroverde: alla giostra del gol partecipa anche Ferrari, che completa una gara pazzesca.

SASSUOLO-GENOA 5-2 – I rossoblù accorciano le distanze con Pandev: Sassuolo comunque in pieno controllo della partita.

SASSUOLO-GENOA 5-3 – Incredibile a Reggio Emilia con il Genoa che rifila un altro gol al Sassuolo! Partita che sembra non finire. Piatek riceve un ottimo pallone in mezzo all’area di rigore e insacca in rete alla sinistra di Consigli. Doppietta per Piatek!