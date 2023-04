Sassuolo, Laurienté si racconta: «Ho il tempo per diventare come Kvara e Leao»

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, racconta i suoi primi mesi dell’avventura in neroverde: le dichiarazioni del francese

Armand Laurienté, attaccante del Sassuolo, si è raccontato in un’intervista a Sportweek.

LE PAROLE – «Non ho avuto molto tempo per studiare: appena arrivato sono stato messo in campo. Ho la fortuna di giocare in una squadra che esalta le mie qualità: velocità e uno contro uno. Kvara e Leao sono gli esterni migliori: per essere come loro devo diventare più efficace. Il tempo ce l’ho».