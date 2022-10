Sassuolo, Maxime Lopez: «Daremo tutto per portare a casa punti»

Le parole di Maxime Lopez prima di Sassuolo Inter; «Abbiamo gli stessi punti e arriviamo da due vittorie consecutive»

Maxime Lopez ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Sassuolo Inter. Di seguito le sue parole.

«Secondo me loro vogliono vincere per dare continuità alla vittoria in Champions League. Abbiamo gli stessi punti e arriviamo da due vittorie consecutive. Daremo tutto per portare a casa punti».