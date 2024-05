Fuga da Sassuolo: ecco chi parte; e per la panchina si pensa a Grosso

Pinamonti, Boloca e Laurienté sono solo alcuni dei possibili addii del Sassuolo dopo la retrocessione: intanto si lavora sul tecnico

Dopo la cessione il rischio è la fuga generale: il Sasssuolo quest’estate rischia di perdere molti pezzi importanti. Come riportato da Tuttosport, il club neroverde potrebbe salutare Pinamonti, che piace al Como e al Torino, Boloca – che ha mercato tra Lazio, Fiorentina e Milan – e Laurienté, tentato dal West Ham. Tra gli altri partenti ci potrebbe essere Erlic, che piace all’estero e poi Gregoire Defrel, Gianluca Pegolo e Gian Marco Ferrari, tutti e tre a fine contratto.

Intanto si lavora per il futuro tecnico: l’obiettivo dei neroverdi è quello di ritornare il prima possibile in Serie A e per questo motivo il principale indiziato sembra essere Fabio Grosso, che la promozione l’aveva conquistata già con il Frosinone.