Sassuolo, si lavora sui rinnovi: la strategia della società

La dirigenza del Sassuolo punta a chiudere dei nuovi rinnovi di contratto. In alcuni casi le trattative partiranno a breve

Continuano i lavori in casa Sassuolo per rinnovare il contratto dei giocatori chiave della squadra allenata da Roberto De Zerbi.

Come riferisce Tuttomercatoweb, i primi nomi sulla lista sono quelli di Filip Djuricic e Jeremy Boga, a seguire si proverà ad allungare anche il contratto di Manuel Locatelli così da poter avere maggiore potere in caso di una trattativa per l sua cessione.