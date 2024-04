Sassuolo Udinese, Thauvin: «Un pari che non mi lascia felice»

Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, ha parlato dopo la partita del pareggio per 1-1 contro il Sassuolo

Florian Thauvin, attaccante dell’Udinese, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida pareggiata per 1-1 contro il Sassuolo.

PAREGGIO – «Stiamo lavorando tanto per uscire da questa situazione di classifica, sappiamo che ogni partita è difficile. Io lavoro per fare gol, ci ho provato oggi e sono contento di averlo realizzato, anche se speravo di vincere. È stata una partita complicata e combattuta, bisognava avere molta personalità. È un pareggio che sinceramente non mi lascia felice, così come la prestazione perché abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo fare meglio, troppi passaggi facili… Dobbiamo continuare a migliorare»