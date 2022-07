Satriano: «Ho tanta voglia di iniziare e fare bene con l’Empoli. La posizione in cui giocherò…». Le parole del neo attaccante dell’Empoli

Martin Satriano, dopo l’esperienza in Francia, è pronto a mettersi in gioco in Serie A con la maglia dell’Empoli. Ecco le parole dell’attaccante:

«Conoscevo la società, che lavora bene. Ci sono stati giocatori forti che sono partiti da qua. Penso per un giovane fa bene venire a Empoli. Sono una seconda punta che vuole far gol e aiutare la squadra. Prima di venire qua a avevo parlato con Vecino: me ne ha parlato molto bene. Sono contento di fare esperienza qui in serie A. Ho tanta voglia di iniziare e fare bene, di aiutare l’Empoli con quello che serve. Mi è piaciuto molto il campionato francese, penso che è di grande livello, come la serie A. Anche se qui in Italia si lavora più sulla tattica che sul fisico, e per un attaccante può essere più difficile. La posizione in cui giocherò non importa. Posso giocare da prima punta, da seconda punta, da esterno. Non ho problemi. Stiamo lavorando bene, ma manca ancora tanto, dobbiamo continuare così».