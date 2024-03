Savoldi: «Il Bologna squadra con il miglior calcio in A»

Giuseppe Savoldi, ex attaccante del Bologna, ha parlato a Tuttosport della stagione dei rossoblù con Motta in panchina

CHAMPIONS – «È la squadra che gioca il miglior calcio d’Italia. Merita di restare in alto fino alla fine. Certamente. Quella rossoblù è stata finora la formazione più continua tra quelle in lotta per il quarto posto. Fin dalle primissime giornate sono partiti forte e hanno mantenuto una costanza di rendimento. Meritano di arrivare in Champions».

MOTTA – «Mi piace molto. Lo ritengo un ottimo tecnico. Affronta ogni situazione in maniera pacata, a differenza di molti suoi colleghi che sono isterici. E poi la sua squadra nel complesso gioca molto bene. Si vede che dietro il rendimento di certi giocatori c’è la sua mano, anche perché nel Bologna non è che ci siano dei fenomeni o giocatori eccelsi. Questi risultati sono dovuti alla grande organizzazione di gioco data proprio da Motta. Senza dimenticare chi questa l’ha costruita…».