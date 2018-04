Allo Stadio Olimpico è la peggior Roma da settanta anni

La Roma non è mai andata così male in casa da settanta anni a oggi: sei sconfitte allo Stadio Olimpico, non è un record ma poco ci manca

In principio fu l‘Inter, poi toccò al Napoli, all’Atalanta, alla Sampdoria, al Milan e infine alla Fiorentina: ben sei squadre hanno sbancato lo Stadio Olimpico giocando contro la Roma in questa stagione. Ciò significa che i ragazzi di Eusebio Di Francesco hanno raccolto sei sconfitte in casa, non è un record negativo ma ci si avvicina molto. Per tornare all’ultima volta in cui la Roma aveva perso così tante sfide nella Capitale (ovviamente non si contano i derby giocati in trasferta), bisogna scorrere gli almanacchi fino alla stagione 1947-1948, ovvero ben settanta anni fa. Il ko di ieri contro la Fiorentina ha avvicinato la Roma di Eusebio Di Francesco a quella di Imre Senkey e Luigi Brunella, che comunque mantiene il primato di sconfitte interne: sei l’attuale, otto invece la Roma del ’47-48. Quell’anno i giallorossi si salvarono per un punto.

Settanta anni fa, la Roma perse in casa col Torino (un 1-7 storico), il Milan, la Juventus, l’Inter, la Fiorentina, il Bologna, la Lazio e la Triestina. Inter, Milan e Fiorentina hanno bissato il successo anche in questa stagione, così come il Torino, sebbene i granata abbiano vinto in Coppa Italia e non in Serie A. Paradossalmente il cammino così così di Di Francesco e i suoi in casa avviene solamente in Italia: la Roma è arrivata ai quarti di finale di Champions League senza mai aver perso una partita allo Stadio Olimpico, da dove sono transitati sì Shakhtar e Qarabag, ma anche Chelsea e Atletico Madrid. Martedì arriverà il Barcellona e la Roma cercherà di rimanere imbattuta anche contro Messi e compagni. Per quanto riguarda la Serie A, la Roma ha altre tre sfide in casa: se le perdesse tutte (contro Genoa, Juventus e Chievo) sarebbe record dei record.