Scudetto, Paganin: «Milan e Napoli favorite, ma occhio all’Inter»

Massimo Paganin, in esclusiva per Juventusnews24, ha detto la sua sulla lotta scudetto. Ecco le parole dell’ex difensore

SCUDETTO – «Le favorite sono ovviamente Milan e Napoli perchè sono staccate dalla concorrenza. Gli ultimi anni hanno dimostrato che, chi va in fuga, difficilmente poi viene ripreso. Le gare spartiacque per le due squadre saranno certamente quelle con l’Inter. Avremo l’opportunità di vedere se i nerazzurri riusciranno a colmare il gap o se, al contrario, il divario verrà confermato. Attenzione poi alle partite con le piccole, perchè sono quelle che alla fine ti fanno arrivare primo. Per i primi veri e propri conti, però, aspettiamo il periodo tra dicembre e gennaio e vedremo come sarà la situazione».

