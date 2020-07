Seconda maglia Inter 2020/21: comunicato ed immagini

Seconda maglia Inter, il comunicato della società a svelare quella che sarà la seconda maglia dell’Inter per la prossima stagione. Inter che dunque si prepara ad un cambio di look, come mostrano le immagini sotto riportate attraverso i social.

👕 | MAGLIA

Once again Inter and Milano meet at the crossroads. A new path is beginning#MadeOfMilano #AwayKit pic.twitter.com/Ui3aISf8TM

— Inter (@Inter) July 20, 2020