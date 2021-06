Sergio Ramos riparte dalla Francia: contatti avviati con il PSG

Sergio Ramos si avvicina al PSG: il difensore spagnolo ha lasciato ufficialmente il Real Madrid. Contatti avviati con il club francese

Sergio Ramos ha lasciato ufficialmente il Real Madrid e sta valutando con attenzione l’offerta del Paris Saint-Germain, che lo corteggia da diverse settimane.

Come riporta da As, l’entourage del difensore è propenso ad accettare la proposta avanzata dal club transalpino, dove metà della squadra parla spagnolo e potrebbe aiutarlo nell’adattamento in un nuovo campionato.