Serie A e non solo: tutte le date della stagione calcistica 2024-2025

Finita la stagione 2023-2024, inizia l’attesa per la Serie A (e non solo) 2024-2025. La prossima stagione infatti vedrà anche il debutto del nuovo format delle competizioni europee e anche del Mondiale per Club. Di seguito tutte le date da segnare sul calendario.

SERIE A

Inizio: 17-18 agosto 2024

Soste per Nazionali: 8 settembre 2024, 13 ottobre 2024, 17 novembre 2024, 23 marzo 2025

Turni infrasettimanali: da definire

Fine: da definire

SUPERCOPPA ITALIANA

Semifinali : 3-4 gennaio 2025

: 3-4 gennaio 2025 Finale: 7 gennaio 2025

COPPA ITALIA

Turno preliminare: 3-4 agosto 2024

Primo turno: 10-11 agosto 2024

Secondo turno: da definire

Ottavi di finale: da definire

Quarti di finale: da definire

Semifinali: da definire

Finale: da definire

CHAMPIONS LEAGUE

Prima giornata : 17-19 settembre 2024

: 17-19 settembre 2024 Seconda giornata : 1/2 ottobre 2024

: 1/2 ottobre 2024 Terza giornata : 22/23 ottobre 2024

: 22/23 ottobre 2024 Quarta giornata : 5/6 novembre 2024

: 5/6 novembre 2024 Quinta giornata : 26/27 novembre 2024

: 26/27 novembre 2024 Sesta giornata : 10/11 dicembre 2024

: 10/11 dicembre 2024 Settima giornata : 21/22 gennaio 2025

: 21/22 gennaio 2025 Ottava giornata : 29 gennaio 2025

: 29 gennaio 2025 Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 11/12 e 18/19 febbraio 2025

: 11/12 e 18/19 febbraio 2025 Ottavi di finale : 4/5 e 11/12 marzo 2025

: 4/5 e 11/12 marzo 2025 Quarti di finale : 8/9 e 15/16 aprile 2025

: 8/9 e 15/16 aprile 2025 Semifinali : 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025

: 29/30 aprile e 6/7 maggio 2025 Finale: 31 maggio 2025

EUROPA LEAGUE

Prima giornata : 25/26 settembre 2024

: 25/26 settembre 2024 Seconda giornata : 3 ottobre 2024

: 3 ottobre 2024 Terza giornata : 24 ottobre 2024

: 24 ottobre 2024 Quarta giornata : 7 novembre 2024

: 7 novembre 2024 Quinta giornata : 28 novembre 2024

: 28 novembre 2024 Sesta giornata : 12 dicembre 2024

: 12 dicembre 2024 Settima giornata : 23 gennaio 2025

: 23 gennaio 2025 Ottava giornata : 30 gennaio 2025

: 30 gennaio 2025 Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 13 e 20 febbraio 2025

: 13 e 20 febbraio 2025 Ottavi di finale : 6 e 13 marzo 2025

: 6 e 13 marzo 2025 Quarti di finale : 10 e 17 aprile 2025

: 10 e 17 aprile 2025 Semifinali : 1 e 8 maggio 2025

: 1 e 8 maggio 2025 Finale: 21 maggio 2025

CONFERENCE LEAGUE

Prima giornata : 3 ottobre 2024

: 3 ottobre 2024 Seconda giornata : 24 ottobre 2024

: 24 ottobre 2024 Terza giornata : 7 novembre 2024

: 7 novembre 2024 Quarta giornata : 28 novembre 2024

: 28 novembre 2024 Quinta giornata : 12 dicembre 2024

: 12 dicembre 2024 Sesta giornata : 19 dicembre 2024

: 19 dicembre 2024 Spareggi per la fase a eliminazione diretta : 13 e 20 febbraio 2025

: 13 e 20 febbraio 2025 Ottavi di finale : 6 e 13 marzo 2025

: 6 e 13 marzo 2025 Quarti di finale : 10 e 17 aprile 2025

: 10 e 17 aprile 2025 Semifinali : 1 e 8 maggio 2025

: 1 e 8 maggio 2025 Finale: 28 maggio 2025

SUPERCOPPA EUROPEA 14 agosto 2024 Real Madrid-Atalanta

MONDIALE PER CLUB 15 giugno-13 luglio 2025