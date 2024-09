Serie A, aumentano i tifosi negli stadi: superata La Liga

In Serie A aumentano i tifosi negli stadi, Inter, Milan e Roma trascinano il dato: il campionato italiano supera La Liga

Serie A che supera i campionati esteri in una classifica. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i tifosi di Inter, Milan e Roma, si piazzano tra i top club europei per affiatamento e fedeltà alla squadra.

Il dato che emerge è che il campionato italiano ha superato LaLiga ed ora è il quarto campionato per affluenza agli stadi dietro Premier League, Championship e Bundesliga. In particolare i nerazzurri sono la squadra con i numeri più alti nel campionato italiano: 1,38 milioni di spettatori.