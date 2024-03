Serie A, il calcio ai tempi dei social: classifica dei club con più seguaci

Da Facebook a Instagram, i social network sono la nuova frontiera di scontro dei club di Serie A, ecco la classifica dei più seguiti

Nel 2024 considerare le società calcistiche professionistiche come delle mere organizzazioni “sportive” sarebbe errato oltre che riduttivo. I social network, e non da oggi, rappresentano uno snodo imprescindibile per qualsivoglia strategie promozionale dei club. Una vetrina espositiva incredibilmente preziosa, un medium cardine per comunicare con il proprio pubblico e, non da ultimo, un imprescindibile fonte di guadagno.

Tra piattaforme online, canali broadcast e marketing in rete, il baricentro della divulgazione delle notizie relative alle squadre calcistiche si è sensibilmente spostato verso i nuovi mezzi di comunicazione. Questo, per la gioia di chi per primo ha creduto nelle piattaforme virtuali e buona pace di coloro i quali, al contrario, hanno perso il treno dell’innovazione trovandosi quindi impegnati in una affannosa rincorsa al processo in corso.

Rimanendo in ambito sportivo e più prettamente calcistico, non fanno naturalmente eccezione i team di Serie A. Ad oggi, tutte le compagini del massimo campionato italiano custodiscono un dominio sulle principali siti online. Ma non tutte (al di là degli originali e inevitabilmente diversi bacini d’utenza), riscuotono i medesimi risultati. Quel che è certo però, è che ogni squadra nostrana sembrerebbe aver compreso l’utilità dei social network, a tal punto da investire risorse importanti al fine di aumentare il proprio livello di engagement sulle piattaforme.

Dalla Juventus che inaugura il Juventus Creator Lab, ai nerazzurri dell’Inter Media House. I risultati virtuosi in tale ambito nella penisola non mancano di certo. I risultati, d’altronde, non necessitano di troppe interpretazioni. Vediamo quindi la classifica delle squadre di Serie A più seguite sui social network a marzo del 2024. Per arrivare alla graduatoria qui menzionata abbiamo quindi sommato i “follower” delle scuderie nazionali sui due servizi in rete che vantano una maggior mole di iscrizione a livello globale: Instagram e Facebook. I dati risalgono infine alla prima settimana del mese di marzo 2024.