Serie A femminile: Milan in Champions, rimandata la sfida salvezza

Serie A femminile: il Milan pareggia 0-0 al Ricci e conquista aritmeticamente la Champions League. Vince il San Marino a Bari

La penultima giornata di Serie A femminile si apre con il pareggio al Ricci tra Sassuolo e Milan (0-0). Le rossonere conquistano meritatamente la qualificazione alla prossima Champions League. Grazie agli scontri diretti a favore: 2-0 all’andata.

Nel pomeriggio la Fiorentina vince il derby contro l’Empoli e si assicura il quinto posto. La Viola potenzialmente potrebbe provare a strappare anche la quarta posizione, visto il successo della Juventus al Tre Fontane contro la Roma, ma prima dovrà battere il San Marino, in piena corsa per non retrocedere e sperare che la Lupa non vinca contro il Napoli.

Pesante sconfitta dell’Inter in casa contro la Florentia. Le toscane non conquistavano tre punti dal 27 febbraio. Il futuro del tecnico nerazzurro parrebbe scritto: addio vicino. Marinelli e compagne, ora, militano in ottava posizione.

Lotta salvezza rimandata. Il San Marino fa bene il proprio dovere, battendo il fanalino di coda Pink Bari (1-2), con il Napoli che non va oltre lo 0-0 in quel di Verona. Tra le due compagini ora vi sarebbe solo un punto.