Serie A, Jugovic: «Inter favorita, ma occhio a questa COPPIA»

Vladimir Jugovic è intervenuto per commentare e dare il suo parere sulla corsa Scudetto per la stagione 2024/2025

Vladimir Jugovic è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha risposto alla domanda sulle possibili favorite per la vittoria dello Scudetto in Serie A.

JUGOVIC- «L’Inter è più avanti ed è favorita: squadra e gioco sono collaudati, in panchina è rimasto Simone Inzaghi. Mi aspetto che la Juventus lotti fino alla fine. Sarà un bel campionato perché Conte non gioca per partecipare e sarà così anche a Napoli. Antonio darà fastidio o e con Lukaku ha già conquistato uno scudetto ai tempi dell’Inter»