Serie A, Juventus-Udinese: sfida fra bianconeri all’Allianz Stadium - Calcio News 24

La squadra di Allegri ospita quella di Cioffi nel posticipo di lunedì 12 febbraio, match valido per la 24^ giornata di Serie A

Nel weekend torna in campo la Serie A. La 24^ giornata si aprirà la sera di venerdì e si chiuderà quella di lunedì 12 febbraio alle ore 20.45 con la sfida all’Allianz Stadium di Torino tra Juventus e Udinese. La squadra di Allegri ospiterà dunque quella di Cioffi nel posticipo in programma.

Juventus-Udinese, come arrivano le due squadre

Allegri continua a ripetere che l’obiettivo della Juventus è il quarto posto, e può anche starci viste le ultime stagioni, ma la verità è che tutti in casa bianconera puntano allo scudetto. È la storia a dirlo. E poi al di là di tutto, le potenzialità per almeno provarci ci sono. Se non fosse che in queste ultime due giornate l’Inter ha segnato il primo vero distacco: dopo il pareggio casalingo con l’Empoli e il ko nello scontro diretto proprio coi nerazzurri, la Vecchia Signora è precipitata a -4 dalla capolista – la quale deve anche recuperare una partita contro l’Atalanta. Come se non bastasse, ora la Juventus deve guardarsi anche alle spalle: il Milan è terzo a sole 4 lunghezze dal secondo posto.

Situazione completamente diversa invece per l’Udinese, che era partito bene ad inizio stagione ma poi è clamorosamente calato. Oggi i friulani contano appena 19 punti a pari merito con il Sassuolo, che gli valgono la 16^ posizione in classifica. Momento complesso per i friulani che non vincono dal successo casalingo sul Bologna di fine dicembre; lo scorso weekend è arrivato il pareggio a reti inviolate contro il Monza. La squadra di Cioffi – che a Torino sarà priva anche di Pereyra squalificato – è solo a +1 dalla zona retrocessione, al momento occupata da Verona, Cagliari ed Empoli – a cui si aggiunge in fondo alla classifica la Salernitana con soli 13 punti conquistati. L’obiettivo per i friulani è a questo punto la salvezza.

Juventus-Udinese, precedenti e statistiche

Juventus e Udinese si sono incontrate in totale nella loro storia fra tutte le competizioni addirittura 107 volte: 72 vittorie piemontesi, 22 pareggi e 13 successi friulani. Considerando solo le partite disputate a Torino, il bilancio è ancora più netto: 41 trionfi a 7 per i padroni di casa, con 5 pareggi.

La Juventus vince da 4 partite consecutive ed ha ottenuto – tra successi e pareggi – 7 risultati utili consecutivi. La gara d’andata ad Udine è finita 0-3: era fine agosto 2023 ed era la prima giornata di campionato. Negli ultimi 8 anni, i friulani hanno ottenuto un solo successo contro la Vecchia Signora: il 2-1 nel luglio del 2020, in piena pandemia.