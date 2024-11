Serie A, comanda la Lazio: è prima in una classifica speciale davanti a Milan e Inter

Serie A, comanda la Lazio di mister Baroni: biancocelesti addirittura primi in una classifica speciale davanti a Milan e Inter

Lazio a valanga sul Como, un 1-5 che non ha lasciato scampo alla squadra di Cesc Fabregas. Oltre alla doppietta di Castellanos (5 totali in Serie A) e il gol dell’ormai solito Pedro, hanno trovato la via della rete Patric e Tchaouna. Per entrambi si tratta della prima marcatura stagionale, per il francese la prima in assoluto in biancoceleste.

I capitolini hanno portato così in gol 11 calciatori diversi in questo campionato e guidano questa speciale classifica insieme alla Fiorentina. Superate Milan e Inter ferme a 10.

Questa la lista dei marcatori in casa Lazio: Castellanos 5, Dia 3, Pedro 3, Isaksen 2, Zaccagni 2, Gila 1, Guendouzi 1, Noslin 1, Patric 1, Tchaouna 1, Vecino 1.