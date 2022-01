Serie A, oggi il consiglio per decidere sul rinvio

Oggi la Lega Serie A si trova con un consiglio per capire la possibilità di rinviare le prossime due giornate

Oggi giornata decisiva per capire l’eventuale futuro delle prossime due giornate di Serie A. Ci sarà il consiglio in mattinata che dirà la sua in merito e si parlerà anche di Supercoppa.

Quello che filtra, secondo il Corriere dello Sport, è che non ci sarebbe la possibilità di recuperare le due partite in programma il 6 e il 9 gennaio visto il calendario fitto. Dunque si dovrebbe giocare nonostante i numerosi casi di Covid. Discorso simile a quello della Supercoppa, in caso di richiesta di rinvio potrebbe anche essere saltare la competizione.