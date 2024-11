Serie A, Malagò: «Statuto? Sono stati fatti passi avanti»

Il presidente del Coni è intervenuto per parlare dell’approvazione delle modifiche dello statuto della Figc

Giovanni Malagò, presidente del Coni, ha parlato a Coverciano per la consegna della ‘Stella d’Oro al Merito Sportivo’. Ecco le sue parole sull’approvazione delle modifiche dello statuto della Figc. Le parole sono state riportate dall’ANSA.

STATUTO – «Mi pare che ieri si siano fatti passi in avanti, forse non risolutivi al 100% ma qualcosa è stato fatto. La mia è una riflessione di buon senso. Tanti dissidi fanno parte da decenni del mondo del calcio, anche estero, non penso ci siano stati lunghi periodi senza che questi non siano stati all’ordine del giorno: tradizionalmente, storicamente, geneticamente è un mondo con forti personalità all’interno. C’è una minoranza, che va sempre ascoltata, che non ritiene completo questo percorso e ci sono le dichiarazioni dell’onorevole Mulè che mi paiono propositive»