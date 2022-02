Napoli, a Venezia con qualche certezza: Osimhen titolare?

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Napoli sarà di scena a Venezia, Spalletti potrà contare sul ritorno di Insigne e forse quello di Osimhen

Il Napoli all’esame Venezia per ripartire e per cercare di mantenere il passo do un mese di gennaio difficile. La squadra di Spalletti ritrova qualche certezza per la sfida in laguna.

Osimhen è pronto a tornare dal 1′, la maschera nuova sembra potergli garantire un’ottima visuale ed è meno pesante rispetto all’altra. Tornerà Insigne titolare e poi ci sarà un Zielinski in più che sta facendo una stagione al di sopra delle righe.