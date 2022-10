Serie B, soffiano i venti del Sud in testa alla classifica: Bari e Reggina a braccetto

Bari e Reggina volano in testa alla classifica di Serie B, venti del Sud soffiano nelle zone alte con le due squadre a sorpresa in vetta

Una neopromossa e una squadra che in estate ha saputo cambiare direzione per avere nuove idee e gioco. Bari e Reggina scelte diverse in sede di mercato, ma con lo stesso obiettivo: provare a stupire. Fino a ora ci stanno riuscendo visto i 18 punti in classifica e il primo posto in coabitazione. Per entrambe nel weekend è arrivata una vittoria importante: la squadra di Inzaghi nel derby con il Cosenza, per il Bari invece successo in Laguna.