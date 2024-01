Non c’è stata gara oggi in riva al Lago e il Como ha travolto lo Spezia con un secco 4-0. Gara già ben avviata nel primo tempo con le reti di Da Cunha e Cutrone

Non c’è stata gara oggi in riva al Lago e il Como ha travolto lo Spezia con un secco 4-0. Gara già ben avviata nel primo tempo con le reti di Da Cunha e Cutrone. Nella ripresa dopo poco più di un’ora gara già finita con i gol di Gabrielloni e ancora di Da Cunha. Con i 3 punti, la formazione lariana si porta al secondo posto da sola, a -2 dal Parma, in attesa che il quadro della giornata si completi. Le altre gare di Serie B disputate allo stesso ora hanno avuto i seguenti verdetti: Bari-Ternana 3-1, Cittadella-Palermo 2-0, Modena-Brescia 1-2 e Sudirol-Feralpisalo 1-0.