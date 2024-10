Serie B, Iemmello recupera il Bari: pareggio per il Catanzaro

L’anticipo della Serie B vede un pareggio tra il Bari Catanzaro al San Nicola. Ecco com’è andata

Un gol e un punto a testa nella sfida tra Bari Catanzaro, valevole per la nona giornata di Serie B. I galletti erano riusciti ad andare in vantaggio grazie al gol di Dorval al trentesimo, salvo poi venir raggiunti da Iemmello al 74esimo.

Una gara equilibrata come dimostrano i 16 tiri a 18 in favore dei giallorossi per un pareggio che tutto sommato si può definire giusto. Entrambe le squadre muovono la classifica con il Bari a 11 punti e il Catanzaro a 9.