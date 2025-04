Serie B, i risultati della 33ª giornata: vittoria al debutto per Evani sulla panchina della Samp, il Sassuolo vince e domani potrebbe essere promozione

Inizia con una vittoria l’esperienza di Evani sulla panchina della Sampdoria: i blucerchiati battono il Cittadella nella 33ª giornata di Serie B con il gol di Sibilli e sorpassano in classifica proprio i veneti. Vittoria anche del Sassuolo che fa tre punti nel derby con il Modena e, in caso lo Spezia non vinca domani, sarà promozione con cinque giornate di anticipo.

Salernitana-Sudtirol 2-1 (49′ Ghiglione, 60′ Ferrari, 63′ Pietrangeli [SU])

Cosenza-Brescia 1-1 (26′ Florenzi aut., 90+3′ Zili [C])

Carrarese-Catanzaro 2-2 (43′ Cherubini, 54′ Compagnon [CAT], 65′ Pittarello [CAT])

Reggiana-Pisa 0-2 (23′ Lind, 44′ Tramoni)

Sampdoria-Cittadella 1-0 (64′ Sibilli)

Modena-Sassuolo 1-3 (36′ Berardi, 60′ Santoro [M], 64′ Laurienté, 76′ Moro)