Serie C LIVE: Novara, ecco Marcolini. Nessuna nuova positività nel Catania

Gli aggiornamenti sui tre gironi della Serie C: Girone A, Girone B e Girone C. Classifiche, risultati, notizie, infortuni, squalifiche e mercato.

Serie C girone A

JUVENTUS UNDER 23 – «La Juventus Under 23 comunica che Tommaso Barbieri e Matteo Bucosse hanno effettuato, come da protocollo, il controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami ha dato esito negativo e, pertanto, i calciatori possono tornare alla regolare attività in gruppo squadra».

NOVARA – «La Società Novara Calcio comunica che l’ultimo giro di tamponi effettuati dal gruppo squadra, ha evidenziato la positività al Covid-19 di un calciatore e di un dirigente. Asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19».

Serie C girone B

AREZZO – «La S.S. Arezzo comunica che, alla fine dei cicli di tamponi effettuati nei giorni scorsi e nella giornata odierna su tutto il gruppo squadra, sono risultati positivi al Covid-19 quattordici componenti della Prima Squadra e quattro componenti dello staff tecnico».

SAMBENEDETTESE – Le parole del ds Fusco sulla scelta di Zironelli come nuovo allenatore: «Due anni fa era uno dei tecnici sulla cresta dell’onda, poi ha avuto una parentesi poco felice a Modena, ma quando un allenatore viene esonerato bisogna sempre valutare i contesti. Lo abbiamo scelto perché ci piace la sua idea di un calcio propositivo, volevamo un allenatore che seguisse la linea di Montero».

PERUGIA – «AC Perugia Calcio comunica che, dopo l’ultimo giro di tamponi effettuati, due calciatori ed un membro del gruppo squadra sono risultati positivi al Covid-19. La Società, seguendo le normative indicate dal protocollo sanitario, ha posto in isolamento i tesserati i quali sono tutti asintomatici ed eseguirà domani mattina un ulteriore giro di tamponi».

TRIESTINA – «U.S. Triestina Calcio 1918 comunica che è stata inoltrata a Lega Pro ufficiale richiesta di rinvio della gara Gubbio-Triestina, in programma sabato 7 novembre alle 15.00 allo Stadio “Barbetti” di Gubbio. Tale richiesta fa riferimento alle “Disposizioni gare – Lega Pro / Emergenza Covid-19”, impartite con il Comunicato ufficiale 54/L del 6 ottobre 2020 ed in particolare alla deroga prevista dall’Articolo 4. In ossequio alle disposizioni sopra citate, U.S. Triestina Calcio 1918 dichiara che i calciatori Sarno Vincenzo, Tartaglia Angelo, Litteri Gianluca, Ligi Alessandro, Granoche Pablo e Boultam Reda sono risultati positivi al virus Sars – Cov 2, in seguito agli esami del test eseguito mediante “tamponi rino-faringei»

Serie C girone C

BARI – «SSC Bari rende noto che i risultati dell’ultimo ciclo di tamponi e test sierologici a cui è stato sottoposto ieri il gruppo squadra (rientranti nei controlli preventivi settimanali voluti dalla Società e quindi non previsti dal protocollo FIGC attualmente in vigore) hanno rilevato le positività al Coronavirus-COVID-19 di due calciatori biancorossi. La Società ha prontamente posto in isolamento domiciliare i due calciatori attivando tutte le procedure previste dal protocollo. Il gruppo squadra sarà da oggi in ritiro ed effettuerà a stretto giro un nuovo ciclo di tamponi per monitorare al meglio l’evolvere della situazione sotto la stretta sorveglianza dello staff sanitario societario».

JUVE STABIA – Le parole del direttore sportivo Ghinassi: «La Juve Stabia viene da una retrocessione molto dolorosa per tutta la piazza. Come idea personale preferisco sempre incontrare chi ha vinto, ma non c’è una regola perché esistono elementi di unicità in ogni gruppo squadra. Non penso che il Bari sbaglierà atteggiamento dopo la sconfitta nel derby. In casa il nostro rendimento è ottimo. Abbiamo ragazzi con qualità importanti in squadra, che se vogliono ambire a giocare nelle categorie superiori non possono farsi scappare una vetrina come quella di domenica. Bari e Juve Stabia hanno obiettivi diversi: il Bari deve vincere, noi dobbiamo ricostruire un nuovo progetto tecnico».

VIBONESE – «L’U.S. Vibonese Calcio comunica che dai tamponi effettuati nella giornata di martedì 3 novembre 2020 sono stati riscontrati otto nuovi casi di positività al Covid-19 tra i componenti del gruppo squadra. La società rossoblù, nell’espletare ogni adempimento previsto dalle disposizioni di legge e dal protocollo federale, ha provveduto prontamente all’isolamento dei tesserati contagiati, secondo le disposizioni vigenti».

PAGANESE – «La Paganese Calcio 1926 srl comunica che, come da protocollo, il Gruppo Squadra si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovo ciclo di test Anti-Covid19, e i risultati hanno dato esito negativo, mentre i sette tesserati risultati positivi sabato, tutti asintomatici e in isolamento, come da protocollo, ripeteranno il test domani. Gli allenamenti riprenderanno nella giornata di domani allo Stadio Marcello Torre di Pagani»