Serie C Marani: «Questa lega ha un valore culturale ed educativo imprescindibile»

Le parole di Matteo Marani, presidente della Serie C, alla ‘Notte della C’, dove hanno presentato il nuovo logo della categoria

Matteo Marani ha fatto gli onori del padrone di casa nella serata ‘La notte della C‘, dove è stato presentato il nuovo logo della Serie C. Di seguito le sue parole.

«È stata un’annata straordinaria, tutti coloro che ho chiamato hanno risposto presente, perché sanno che è un categoria speciale, il raccordo tra Dilettanti e professionismo: siamo al centro in tutti i sensi. Nei due anni di governance abbiamo dimostrato che siamo imprescindibili, perché la Serie C è seria, è un patrimonio culturale e un valore sociale ed educativo. E io mi sono innamorato di questa categoria. Ringrazio tutti per la fiducia che mi avete dato, avete creduto in questa possibilità e costruito un grande percorso.

La C esiste dal 1959, ma il percorso è stato grandissimo, abbiamo raddoppiato nell’ultimo anno gli ascolti televisivi, fatto aumentare del 40% il pubblico negli stadi e coinvolto tante nuove aziende. Non solo, siamo l’unico campionato con il 90% di ragazzi italiani. Un grazie va anche al mio Direttivo, e alle 35 persone che lavorano a Firenze. Volevo dare il giusto posizionamento a questa categoria, anche grazie a Zola lo stiamo portando avanti».