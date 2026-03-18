Serie C, ufficiali le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro

Serie C, sono state ufficializzate le date di playoff e playout 2025/2026: il calendario della Lega Pro attraverso questo comunicato

La stagione regolare del campionato di Serie C si appresta a vivere i suoi mesi più caldi e decisivi. Al fine di permettere ai club e alle tifoserie di programmare al meglio l’epilogo dell’annata sportiva, la Lega Pro ha comunicato ufficialmente le date dei Play-off e dei Play-out validi per la stagione 2025-2026. Un calendario fitto e ricco di adrenalina, che traccerà la strada verso la gloria della promozione nella serie cadetta o verso il dramma sportivo della retrocessione.

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Il cammino verso la Serie B: le date dei Play-off

Il torneo post-season della terza serie italiana è storicamente uno dei più lunghi, complessi e affascinanti d’Europa. La corsa per conquistare l’ultimo e ambitissimo pass per la Serie B inizierà ufficialmente domenica 3 maggio 2026, data in cui prenderà il via la prima fase del girone, che coinvolgerà le squadre classificate a ridosso delle primissime posizioni.

Le formazioni che riusciranno a superare questo primo ostacolo accederanno ai delicati turni nazionali, il cui fischio d’inizio è programmato per domenica 10 maggio 2026. In questa fase entreranno in gioco anche le teste di serie, alzando ulteriormente il livello tecnico e agonistico della competizione.

Il momento clou e più atteso dell’intero torneo sarà la Final Four. Le semifinali, che determineranno le due contendenti assolute, si disputeranno in gare di andata e ritorno tra il 24 e il 27 maggio 2026. L’atto conclusivo, la finalissima che vale la stagione, si deciderà in un doppio scontro diretto: l’andata è fissata per il 2 giugno, mentre il ritorno decisivo si giocherà il 7 giugno 2026.

Lotta per la salvezza: il calendario dei Play-out

Parallelamente ai sogni di promozione, si accenderà la spietata lotta per mantenere il professionismo. La Lega Pro ha infatti ufficializzato anche il calendario dei Play-out, l’ultima spiaggia per evitare lo spauracchio della discesa in Serie D.

Le sfide per la salvezza, che si preannunciano cariche di tensione e si disputeranno sulla consueta distanza dei centottanta minuti, sono state calendarizzate per il 9 e il 16 maggio 2026. Settimane di fuoco attendono dunque i tifosi di tutta Italia, pronti a sostenere le proprie squadre nei momenti topici dell’anno.