Setti: «Nuove regole necessarie per salvare il campionato». Parla il presidente del Verona prima dello Spezia

Il presidente dell’Hellas Verona, Maurizio Setti ha parlato a DAZN prima della gara contro lo Spezia:

NUOVE REGOLE – «Abbiamo dovuto farlo per evitare che si fermi il campionato. Sento tanta gente, addetti ai lavori ed estranei, che parlano del calcio come una cosa che se c’è o non c’è non cambia niente. Qui ci sono tanti milioni in ballo, ci sono accordi importantissimi: quindi abbiamo stilato delle regole, che secondo me dovevano essere state stilate prima, ma che comunque entrano in vigore da subito per disputare tutte le gare».

OBIETTIVI – «Il Verona ha sempre l’obiettivo di salvarsi. Abbiamo 10-11 assenti, ma siamo qua a giocarcela perché abbiamo sempre rispettato i protocolli alla lettere e siamo qui a giocarcela con i giocatori che abbiamo”.