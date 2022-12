Shearer: «Il rigore sbagliato tormenterà Kane per il resto della sua vita»

Alan Shearer, ex giocatore, ha parlato del rigore sbagliato da Harry Kane ieri sera nella sfida con la Francia ai Mondiali

Alan Shearer, ex leggenda dell’Inghilterra, ha parlato al The Athletic.

PAROLE – «Harry è un giocatore eccezionale. Conosco la sua posizione, il suo modo di pensare e come si preoccuperà ancora e ancora per questo rigore sbagliato. Questa notte e la prossima si sdraierà sul cuscino e fisserà il soffitto. Rivedrà questo momento più volte. Questo lo tormenterà per il resto della sua vita».