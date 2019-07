Si completa l’organico, a quattro giorni dal via nasce il nuovo Toro

Dopo la nomina di Bava a ds, Il Toro completai quadri societari: a Fabbrini il settore giovanile, D’Ambrosio sarà il segretario

Tra quattro giorni partirà la stagione del Toro, che si presenterà al raduno con un vestito completamente nuovo. Rispetto agli ultimi anni infatti la società granata ha approntato un deciso restyling, che ne ha stravolto i quadri societari. Dopo il direttore sportivo Petrachi, passato alla Roma dopo una lunga querelle, lascia Torino anche il segretario Longo. La carica di ds è già stata affidata da alcuni giorni a Massimo Bava, che dopo anni di successi alla guida del settore giovanile si gode una meritata promozione. Il suo incarico viene invece ricoperto da Andrea Fabbrini, ex attaccante granata già al fianco di Bava dal 2013 al 2017 e negli ultimi due anni responsabile dei giovani della Pro Vercelli.

Urbano Cairo ha quindi pensato ad nuovo club molto più granata, essendo Bava e Fabbrini nati e cresciuti sotto il segno del Toro. A completare questo quadro potrebbe giungere Omar Milanetto, che non ha mai nascosto la propria passione per il Toro, ed è al momento il favorito per la carica di capo degli osservatori. A completare il rinnovamento è arrivata la promozione di Vincenzo D’Ambrosio a segretario generale, dopo aver svolto il medesimo ruolo nel settore giovanile gomito a gomito con Bava.

A quattro giorni dal raduno il nuovo Toro deve ora procedere al rafforzamento della rosa che dovrà disimpegnarsi su tre fronti. Il primo obiettivo è un altro giocatore dal passato granata, ovvero Simone Verdi. Il Napoli ha abbassato le pretese per il suo attaccante, e anche il presidente Cairo ha confermato l’interesse per il giocatore. Trattare con De Laurentiis, soprattutto dopo alcuni precedenti, su tutti Maksimovic, non sarà semplice, ma Cairo appare davvero determinato a regalare a Mazzarri un Toro altamente competitivo.