Simeone: «Tornare all’Inter o alla Lazio mi farebbe piacere, ma…»

Le parole di Diego Simeone, allenatore dell’Atletico Madrid, sul suo possibile ritorno in Italia con Inter o Lazio

Diego Simeone ha parlato a La Gazzetta dello Sport di un possibile ritorno all’Inter o alla Lazio.

PAROLE – «Non so quanto ancora potrò allenare, ho 53 anni: altri 5? Di sicuro il nostro è un mestiere stressante. Ma poi penso che sono bastati pochi giorni di vacanza per farmi tornare la voglia di rientrare in campo. Il prato è come una droga per noi. Spesso mi capita di incontrare tifosi interisti e laziali che mi chiedono di tornare. Chi può saperlo? Di sicuro mi farebbe piacere. Ho un altro anno di contratto, vedremo che succederà. Gli stimoli li trovi perché in un club così spesso cambi giocatori e devi sistemare il modo di stare in campo».

